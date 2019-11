Manelyk deja ver su enorme ‘pechonalidad’ haciendo arder las redes sociales

Manelyk es una de las participantes del programa de MTV, ‘Acapulco Shore’, quien en los últimos días ha compartido una serie de imágenes en su cuenta de Instagram bastante ardientes, sin embargo, ninguna se compara con la más reciente donde dejó ver su pecho de manera muy explícita.

La famosa celebridad de los reality shows parece haber decidido enseñar de más a sus 8.1 millones de seguidores de su cuenta oficial de Instagram, utilizando un saco pero sin portar nada debajo de él, fotografía que inmediatamente subió la temperatura de las redes sociales y por supuesto, de sus fanáticos.

Con un gesto en su rostro de inocencia y con la típica pose ‘como si no me diera cuenta’, la fogosa Manelyk derrochó toda la sensualidad que la caracteriza para capturar la atención de más de 322 mil usuarios de la plataforma quienes no dudaron en dejarle un ‘Me gusta’ en la imagen.

Manelyk deja ver su enorme ‘pechonalidad’ haciendo arder las redes sociales

Aunque su pronunciado escote no es natural, Manelyk nunca ha tenido problema en reconocer que todo su cuerpo y encantos físicos son producto de las cirugías plásticas que se ha realizado gracias al gran éxito que ha tenido ‘Acapulco Shore’ en la televisión de paga, convirtiéndola a ella en el personaje más emblemático de la emisión.

Muchos al ver la fotografía que Manelyk publicó en su página sintieron temor de que alguno de sus pechos se fueran a escapar de su lugar, dejando ver mucho más de lo que las plataformas de Internet consideran moderado, sin embargo, la joven tenía todo bajo control y bien puesto en su lugar.

Los cibernautas que siguen la cuenta de Manelyk González quedaron admirados por el espectacular cuerpo que tiene la participante de reality shows, opacando por mucho a varias de sus compañeras de set.

MIRA LA SENSUAL FOTO DE MANELYK

QUIZÁ TE INTERESE: Manelyk es criticada por ABUSAR de filtros en Instagram ¿Mucho cachete? (FOTOS)

Síguenos en Instagram