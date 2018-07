Manelyk de Acapulco Shore derrite las redes con atrevidas prendas (FOTO)

Manelik estimuló la imaginación de sus admiradores luego de publicar una candente instantánea en la que luce sus monumentales encantos. Manelyk saltó a la fama gracias a su polémica participación en el exitoso reality de MTV Acapulco Shore.

Pese a que Manelik estuvo en el controvertido show durante cinco exitosas temporadas, recientemente causó polémica al revelar a que saldría de Acapulco Shore.

Esto fue lo que dijo Mane:

‘Van a ser mis últimas vacaciones, no por ti, no por los demás, debo terminar un ciclo bien donde lo empecé y con quien lo inicié. Yo sé que es una buena decisión. Creo que aquí es donde quiero acabar, los quiero muchísimo a todos y me quiero ir bien como estoy ahorita’.

Recientemente, Manelyk volvió a alborotar las redes sociales debido a que publicó una infartante foto en la que aparece frente al espejo en ropa interior.

En la instantánea Manelyk luce una diminuta tanga y un ajustado sostén que resaltó sus encantos; sin una gota de maquillaje y recién levantada la candente Mane les deseó los buenos días a sus 191 mil seguidores.

Sus fanáticos reaccionaron de inmediato a la sensual instantánea y saturaron la sección de comentarios con halagos de todo tipo; asimismo, algunos internautas aprovecharon para expresar su admiración por la excelente figura que posee Mane, asegurando que es evidente que hace mucho ejercicio.

Además de su destacada participación en el reality de MTV, Manelyk también es una reconocida modelo y empresaria, pues hace poco tiempo lanzó al mercado su propia línea de trajes de baño.