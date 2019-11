Manelyk calienta las calles de Cuba exhibiendo sus encantos

La cantante y modelo Manelyk González tiene toda su energía centrada en hacer crecer su carrera como cantante de música urbana, una decisión bastante certera en esta etapa de su vida donde su fama se ha fortalecido gracias a su participación en polémicos programas como Acapulco Shore.

Manelyk siempre se ha distinguido por su personalidad rebelde y caprichosa, pues objetivo que tiene en la mira le da pie para hacer cualquier cosa con tal de conseguirlo, no importando sobre qué o quién tenga que pasar para lograrlo.

Su polémica actitud ha sido magnética para más de 8,1 millones de seguidores que siguen sus pasos a través de su cuenta oficial de Instagram, donde suele compartir los momentos más relevantes de su día y los proyectos en los que está participando.

Hace un par de días, Manelyk se mostró muy emocionada por el lanzamiento de su nuevo sencillo: ‘Eso, Mamona’, del cual su videoclip fue grabado en los hermosos paisajes que ofrece La Habana, Cuba.

En este nuevo tema musical, Manelyk expresa sin ninguna culpa su interés por los placeres de la vida, además de su empoderamiento femenino, ya que hace hincapié en que no necesita tener a un hombre a su lado para conseguir lo que quiere.

En la canción se puede escuchar la frase:

“Yo no necesito un cabrón. Si algo se me antoja, sin pensar me lo doy”.