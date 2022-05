Manelyk arremete contra la producción de La Casa de los Famosos

La ex integrante de Acapulco Shore pide a la producción de Telemundo que no haga aburrido el show.

Manelyk causó controversia en redes sociales al despotricar en contra de la producción de La Casa de los Famosos, pues asegura que las eliminaciones de personajes polémicos solo provocarán que la segunda temporada del reality show de Telemundo se vuelva muy aburrida.

Visiblemente molesta, la influencer y ex integrante de Acapulco Shore declaró en sus historias de Instagram que las nominaciones de esta segunda entrega están teniendo el mismo efecto que en su temporada. Por tal motivo, pidió al público no caer en el juego de la producción y votar para que los participantes que hacen que la emisión sea interesante se queden.

“Están haciendo la misma tontería que en La Casa de los Famosos 1… No pueden empezar a sacar a la gente divertida y dejar a la gente aburrida, perdón, ‘muebles’ como en la primera temporada, si no hubiéramos estado Alicia y yo esa temporada hubiera sido más aburrida que el funeral de mi abuela”, declaró Manelyk González.

Asimismo, la influencer lanzó una fuerte indirecta a Pablo Montero, esto en referencia a que durante la mayor parte del tiempo de la primera temporada se la pasó leyendo la biblia. Sus declaraciones fueron compartidas por los cibernautas, quienes lamentan que Mayeli Alonso y Brenda Zambrano hayan sido las primeras eliminadas.

Pide al público que salven a "El Potro"

Nacho Casano, Lewis Mendoza y "El Potro" Caballero han sido nominados por sus compañeros; uno de ellos deberá dejar el show.

Por otro lado, la ex integrante de Acalpuco Shore pidió a sus seguidores y al público en general que hicieran todo lo posible para hacer que Luis “El Potro” Caballero no sea eliminado, pues asegura que él le da un toque polémico y divertido al show de Telemundo.

“¡No pueden sacar a Potro! Así que no voten por él y voten por la gente aburrida… No la c*guen, no vuelvan La Casa de los Famosos en el mismo martirio de aburrición y dejen a la gente divertida, dejen a la gente polémica, dejen a la gente que las va a entretener, no a las que no hacen nada”, fueron las declaraciones finales de la ex integrante de AcaShore.

Luego de que Salvador Zerboni utilizará sus privilegios como el líder de la semana para salvar a Eduardo Rodríguez, las celebridades que están a punto de perder su lugar en la competencia son Lewis Mendoza, Nacho Casano y “El Potro”. Recuerda que La Verdad Noticias te mostró con anterioridad sobre cómo puedes votar para elegir al eliminado.

¿Dónde ver La Casa de los Famosos 2?

Telemundo pone a 17 celebridades a competir en un reality show sin privacidad las 24/7 por un premio de 200 mil dólares.

La Casa de los Famosos 2 se transmite únicamente por Telemundo. Sin embargo, debes de saber que los fans pueden tener acceso a contenido exclusivo y a una emisión continua 24/7 de todo lo que ocurre dentro del show y que no se transmite en televisión a través de la página web de la televisora.

