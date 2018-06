Manelyk abandona la casa de ‘Acapulco Shore’

La sensual modelo Manelyk, tomo una decisión al abandonar la casa de ‘Acapulco Shore’, y es que desde hace algunas semanas se le cuestionó si aún seguiría en el programa. Recordamos que durante la alfombra rosa de los premios MTV MIAW 2018, durante una entrevista se le cuestionó su participación en la casa, ella dijo que tienen que ver los capítulos para enterarse de la noticia.

Sin embargo durante una cena que le habían preparado a Fernando, pues el también abandono la casa por motivos personales, ya que se comprometió con su novia. Durante la reunión, Manelyk aprovecho para despedirse de todos sus compañeros.

Diversos fans de la modelo, empezaron a comentar que ya no será lo mismo sin ella en la casa.

Manelyk ha estado en 5 temporadas del programa, sin embargo tomo la decisión de abandonar el programa, tras su salida llego Talía para integrarse en ‘Acapulco Shore’. El capítulo lo podrás ver por MTV en punto de las 10:00 pm.

Durante su estancia en la casa de Acapulco Shore, Manelyk siempre estuvo acompañada de su inseparable amiga Karime, ambas se decían ‘comadre’, recordamos que en las primeras temporadas, Manelyk le hacia la vida imposible a las chavas que no le eran de su agrado, donde se armaban fuertes discusiones, en una ocasión tuvo un disgusto con Talía y esta no aguanto más los malos tratos de ella, que decidió abandonar la casa.

Manelyk habló con Karime para darle la noticia y con todos sus compañeros, El potro se sintió muy triste por la noticia.

‘Termine y me quiero ir bien con todos, como estoy ahorita, que me den un abrazo todos, todos sus compañeros le dieron un fuerte abrazo’. Algunos compañeros no quieren que se vaya.