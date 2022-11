Manelyk González y el turbio secreto del restaurante donde trabajó

El pasado de la influencer sale a la luz y es más polémico de lo que se pensaba.

Manelyk González reveló en una reciente entrevista con Adela Micha para el programa La Saga de YouTube que antes de debutar en Acapulco Shore trabajó como mesera en Angus, un famoso restaurante de carnes que está ubicado en la Zona de Polanco en la CDMX.

De acuerdo a sus declaraciones, ella tenía 19 años de edad cuando una amiga le invitó a trabajar en dicho lugar, cuyo principal requisito era ser atractiva físicamente y que incluso se tuvo que someter a un casting para poder quedarse con el puesto y así poder ganar algo de dinero.

“En ese entonces te hacían casting... Yo llegué, me pusieron de recepcionista en lo que te capacitaban para ser mesera. Te daban tu uniforme, tu falda, tu top, tu faldita, tu corsé, tus botas largas y ¡vámonos”, recordó entre risas la ex integrante de Acapulco Shore, quien hace unos días sufrió un terrible accidente en Las Estrellas Bailan en Hoy.

El escándalo rodea a Angus

El restaurante donde trabajó la influencer ha estado envuelto en la polémica más de una vez.

Cabe destacar que Manelyk dejó en claro que este requisito era aplicado en el pasado y que desconoce si se sigue requiriendo. De seguir haciéndolo, la empresa estaría ejerciendo violencia económica con los postulantes y estarían infringiendo la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

No obstante, el restaurante donde trabajó la ex estrella de Acapulco Shore también ha sido señalado de ser “un sexoservicio disfrazado”, pues rumores aseguran que se acostumbra que los clientes y las meseras lleguen a acuerdos económicos que involucran actividad sexual. Sin embargo, esta información aún no ha podido ser confirmada.

¿Cuántos años tiene Manelyk González?

Hoy en día, la influencer nacida en la CDMX goza de gran popularidad en el mundo de las redes sociales.

Manelyk González nació el 12 de enero de 1989, por lo que ahora tiene 33 años de edad. Tal vez no lo sepas pero la originaria de CDMX saltó a la fama en 2015 al ser elegida para formar parte del elenco de la primera temporada de Acapulco Shore y hoy en día es una de las influencers más famosas de México.

Fotografías: Redes Sociales