Manelyk González revela que Jawy ha sido rechazado de Exatlón y LCDLF

Mane revela que Jawy ha sido rechazado de diversos programas.

Manelyk González generó gran furor en redes sociales, al hablar sobre Jawy Méndez y reveló que pese a que recibió fuertes críticas por participar en La Casa de los Famosos, su ex ha intentado formar parte del proyecto y de Exatlón México, sin embargo ha sido rechazado en varias ocasiones.

Recordemos que Manelyk González y Jawy Méndez se conocieron y alcanzaron la fama gracias a su participación en la primera temporada de ‘Acapulco Shore’, logrando convertirse en la pareja favorita.

Sin embargo, tras varios años juntos, Manelyk y Jawy dieron por terminada su relación y actualmente han protagonizado diversas polémicas, pues se sabe que tiene una fuerte enemistad.

En un reciente podcast, Luis “Potro” Caballero y la influencer Manelyk González, quienes son pareja en “Las Estrellas Bailan en Hoy”, revelaron que han recibido muchas críticas por su participación en “La Casa de los Famosos” y que estás han sido por parte de Jawy Méndez y Karime, quiénes eran sus grandes amigos.

El “Potro” aseguró que intentaron demeritar su trabajo, llamando al proyecto como “La Casa de los Chismosos”, a pesar de que tanto Jawy como Karime tenían intereses de entrar al reality, sin embargo fueron rechazados.

Ante tales declaraciones, Mane no se quedó callada y confesó que Jawy Méndez no solo ha sido rechazado de “La Casa de los Famosos”, sino que además no logró formar parte del reality deportivo “Exatlón México” a pesar de que insistió en varias ocasiones.

“No solo en ‘La Casa de los Famosos’, también en Exatlón y en los dos lo mandaron a la chinga..”. dijo.

Mane aseguró que desconoce la razón por la cuál Jawy Méndez no ha logrado participar en otro reality show, ya que al igual que ella, Brenda Zambrano fue parte de “La Casa de los Famosos”.

¿Qué pasó con Manelyk y Jawy?

¿Qué pasó entre Mane González y Jawy Mendéz?

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que luego de anunciar su compromiso y presumirse muy enamorados, a los pocos meses la influencer Manelyk González y Jawy Méndez confirmaron su separación.

Aunque en un principio ambos guardaron hermetismo sobre las causas de su distanciamiento, ha sido Mane quién ha insinuado que Jawy le fue infiel.

Además de la fuerte enemistad con Jawy Méndez, Manelyk González se ha visto involucrada en fuertes peleas contra Karime, quién ha sido señalada de ser la tercera en discordia en la relación.

