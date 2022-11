Manelyk González revela por qué no pensaba llegar al altar con su ex Jawy

La famosa influencer Manelyk González, que ahora participa en el reality show “Las Estrellas Bailan en Hoy”, por fin cuenta un poco más de cómo era su polémica relación con su ex novio Jawy que también es de “Acapulco Shore”.

Ella revela si pensaba dar el siguiente paso en su relación con Jawy cuando él le dio un anillo de compromiso durante una entrevista que le hizo su pareja de baile en el reality del programa “Hoy”, Luis El Potro, en su propio podcast.

Y ella aseguró que aunque aceptó el anillo, en realidad no pensaba en concretar la boda con Jawy: “Yo no me quería casar. Yo ni siquiera quería irme a vivir con él”. Sin embargo, en el momento tuvo que decir que sí a la propuesta por la presión.

Mane cuenta que Jawy le entregó su anillo en su fiesta de cumpleaños

Te contamos en exclusiva en La Verdad Noticias, que Manelyk González recordó en el podcast de El Potro que cuando Jawy le dio su anillo de compromiso, estaban en medio de su fiesta de cumpleaños y todos sus invitados, por lo que terminó cediendo a la presión social y aceptó comprometerse con su ex.

“Oye, un dron aquí arriba, cámaras, todos mis amigos, mi socia. Entonces fue como: ‘Pues sí’. Yo creo que eso se hace tú y yo, eso es algo muy personal, es algo de pareja” dijo Mane.

Además, asegura que le enojó mucho que haya elegido ese momento para pedir su mano, porque a todos los presentes se le olvidó que habían ido para celebrar su cumpleaños que había organizado con mucha ilusión. Por último, afirma que ella fue la que organizó y pagó por su fiesta y su propia pedida de mano.

“En mi cumpleaños, yo organice toda una fiesta, un viaje, para mi cumpleaños. Hasta eso me robó el hijo de su p*t* madre”.

¿Cuántos hijos tiene Manelyk?

Por este motivo no tiene hijos:

La famosa Manelyk González revela que no ha tenido hijos, aunque intentó embarazarse de Jawy en el 2020, pero descubrió que tiene un problema médico, parece que tiene las trompas de falopio bloqueadas, aunque hay tratamiento, pero aún no ha decidido realizarlo.

