Manelyk González narra la humillación que Celia Lora le hizo pasar, "me odia"

Mucho se habló de su alejamiento de Celia Lora y durante la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Manelyk González confesó que el conflicto inició dentro de La Casa de los Famosos, cuando la ex Shore comenzó una amistad con Alicia Machado, archienemiga de la hija de Alex Lora.

Por este motivo, la playboy le ha mandado a decir muchas cosas, hasta de lo que se va a morir y por ese motivo, Mane no piensa rogarle una amistad, pues confesó que la ha humillado en distintas ocasiones por mensaje y nunca se atrevió a decírselo de frente.

En un principio se dijo que Mane cambió a Celia por Alicia en LCDLF, y aunque efectivamente la ex prometida de Jawy sí tiene una amistad con la ex reina de belleza, le parece muy infantil la actitud de la ex boss de Acapulco Shore.

Mane no siguió el juego de Celia Lora en LCDLF

La ex shore decidió alejarse de Celia

La influencer inició contando que cuando llegó al reality show de Telemundo ocupando el lugar de Kimberly Flores, estaba consciente de que era una competencia y ocnsideró bueno hablarle a todos los integrantes, algo que no le agradó a Celia pues ya tenía cierta enemistad con Alicia y ahí empezó el conflicto.

Recordemos que Mane llegó al programa casi un mes después de haber iniciado, y una de las más felices era la única hija de Alex, aunque esa alegría poco a poco se acabó cuando no pudo manejar a la influencer a su antojo, algo que le pareció infantil.

“Debería tener todo muy claro porque creció en la farándula, pero no, lo tenía al revés como ‘no le hables a tal, solo tienes que estar conmigo”.

Pese a detallar que le ha dicho hasta de lo que se va a morir, prefirió no responder los ataques de La Lora, pues no quiere generar más controversia con ese tema pero Celia Lora habló de Mane en un famoso programa ahí continuaron los ataques.

¿Qué pasó entre Celia Lora y Manelyk?

La amistad acabó cuando los celos aparecieron

Laq influencer de 32 contó que los celos amistosos de Celia acabaron con la relación, pues señala que tuvo un comportamiento muy infantil y decidió alejarse.

Fue la misma Manelyk González reveló el motivo de su distanciamiento con Celia, algo que hizo enojar a la hija de Alex Lora, y por eso sus celos estallaron dentro del programa y siguieron fuera del mismo.

