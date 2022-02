Manelyk González exhibe los secretos de las grabaciones de Acapulco Shore

Manelyk González quien ha participado en las nuevas 9 temporadas del reality show Acapulco Shore, rompió el silenció y habló de su experiencia durante el programa de MTV así cómo de los secretos de las grabaciones de cada episodio.

Durante una entrevista para el programa ‘El minuto que cambió mi destino’ con Gustavo Adolfo Infante, la influencer se sinceró y detalló cómo es la dinámica del programa, el contrato y los encuentros íntimos.

Además, González reveló que la mayor parte del tiempo únicamente tuvo encuentros sexuales con su entonces pareja, Jawy Méndez, con quien recientemente se vio envuelta en gran polémica tras hablar del anillo de compromiso que le entregó el cantante.

Manelyk revela oscuros secretos de Acapulco Shore

Mane en las primeras temporadas.

La también cantante habló en primera instancia del contrato para entrar al reality show de MTV y sobre cómo abordan el tema de tener relaciones íntimas dentro de la casa y ante las cámaras.

“No como tal que en tu contrato diga: ‘tienes qué', pero sí es como: ‘¿qué vas a hacer, con quién vas a estar?’ o si no tienes a alguien, ciao. Tienes que entretener, vas a eso”, señaló la famosa.

Además, confesó que el ritmo de trabajo en Acapulco Shore era muy demandante y, aunque en pantalla podría parecer un sueño el estar de fiesta durante un mes completo, reveló que la realidad durante las grabaciones era completamente diferente.

“Se graba 24/7 y se sale de lunes a lunes. Pero imagínate, sales diario, te emborrachas diario, llegas a la casa y agarras el after, pero tienes que estar despierto a las 9 de la mañana porque tienes que hacer el: ‘hola, ayer en el antro hice tal’”, recordó la influcer.

La participante de la temporada 9 de Acapulco Shore reveló que el ritmo dentro de la casa puede llegar a ser cansado. “Te vuelves loca, o sea llegó un punto en el que ya no eres tú. Estás demasiado alterada, demasiado cansada y entonces ya de repente si no estás cansada, estás borracha. Estás en el antro y es: ‘Estoy cansada, ¿qué hago? Pues empédate y así un mes complicado. Todo el mundo dice: ‘wow, qué padre’, pero no está padre, es muy agotador”.

¿Cuántos años tiene Manelyk González?

La cantante es originaria de la CDMX.

Como hemos dado a conocer en La Verdad Noticias, la influencer y cantante Manelik González actualmente tiene 33 años originaria de la Ciudad de México y ha sido reconocida por su participación en diversos realitys shows como Acapulco Shore, Super Shore y La casa de los famosos, así como por sus sencillos ‘Eso Mamona’ y ‘La Putivuelta’.

