Manelyk González confesó las múltiples infidelidades de Jawy

Durante la controversial entrevista ‘El Minutos que cambió mi Destino', Manelyk González hizo fuertes declaraciones y entre los temas que destacaron, fue precisamente su relción con Luis Alejandro Méndez ‘Jawy’, y confesó que pese a que ella intentó ser la novia más comprensiva, él le fue infiel muchas veces.

Señaló que hubo muchas señales en su vida que le hicieron ver que él no es el hombre de su vida y fue por ello que decidió finalizar la relación pese a que estaban a punto de llegar al altar.

En La Verdad Noticias dimos a conocer todos los detalles de cuando Mane le devolvió el anillo a Jawy, y pese a que era lo que el reggaetonero quería, terminó burlándose de la situación y desató la polémica en su contra.

En la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la influencer empezó agradeciendo a su ex novio las experiencias vividas, además de la lección de aprender a poner límites en su vida y como mujer.

“Lo que me pasó con él no me vuelve a pasar”.