Manelyk González arremete en contra de juez de “Las Estrellas Bailan en Hoy”

Manelyk González responde fuertes declaraciones de juez de Las Estrellas Bailan en Hoy

La polémica por la salida de Manelyk González de “Las Estrellas Bailan en Hoy” continúa y luego de que la juez Ema Pulido criticara su decisión de abandonar el programa, la influencer utilizó sus redes sociales para responder muy a su estilo.

La decisión de Mane ha generado mucha polémica en las noticias de la farándula, pues junto a su pareja Carlos Speitzer, eran uno de los favoritos para ganar la competencia.

Mane sale de “Las estrellas bailan en Hoy”

Ema Pulido criticó la salida de Manelyk de "Las Estrellas Bailan en Hoy"

Luego de que Manelyk anunciará su salida de “Las estrellas bailan en Hoy”, la juez Ema Pulido mostró su disgustó y la calificó de 'irresponsable' y 'tóxica', además de asegurar que los jóvenes dejaran tirada cualquier cosa, razón por la cual pidió una disculpa al público.

"Los jóvenes dejan cualquier cosa, un trabajo, por tres pesos más, por divertirse, por cambiar de ambiente, porque ya les cansó una cosa por la otra. Este es el tipo de artistas que tenemos y es lo que piensa la gente. Aquí hay una frivolidad muy grande", aseguró.

Ante tales comentarios, la influencer intentó responderle, sin embargo la juez y el tiempo al aire no se lo permitieron.

¿Qué dijo Manelyk?

Manelyk González y Carlos Speitzer eran una de las parejas favoritas de "Las Estrellas Bailan en Hoy"

Aunque durante el programa “Hoy”, la influencer Manelyk González no pudo responder a las críticas de Ema Pulido, utilizó sus redes sociales para revelar que los motivos que la obligaron a dejar el programa son otros compromisos laborales que ya había pactado y además aprovechó para arremeter en contra de la juez.

"Yo la verdad es que si me lo hubiera dicho mi mamá, o me lo hubiera dicho mi mejor amiga... es una señora que he visto durante 16 horas en mi vida y no puede afectar lo que me diga", comentó.

Además aseguró que no puede dejar tirado el trabajo, por el que ya le pagaron y que ya tenía pactado antes de entrar al concurso.

Por su parte, su compañero Carlos Speitzer, con quién Manelyk González protagoniza rumores de un romance, también arremetió en contra de la juez de “Las estrellas bailan en Hoy”, Emma Pulido, esto por la baja calificación que les dio, tras el anunció de la salida de la influencer del programa.

