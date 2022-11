¿Manelyk González abrirá su cuenta de OnlyFans? Esta sería la prueba

¿Manelyk tendrá cuenta de Onlyfans?

La influencer Manelyk González se ha convertido en una de las favoritas de las redes sociales y ante la insistencia de sus fanáticos de que abra una cuenta de OnlyFans, la famosa lanzó una comentario que ha emocionado a seguidores.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Mane puede presumir de tener millones de seguidores en su cuenta de Instagram, los cuales constantemente halagan su belleza y escultural físico, gracias a sus atrevidas fotografías.

A pesar de que Manelyk asegura que se encuentra enfocada en su carrera y en su faceta como empresaria, generó gran furor en redes, al revelar que podría incursionar en OnlyFans y todo sería gracias a un amigo.

¿Manelyk González en OnlyFans para comprar un celular?

¿Qué dijo Manelyk González de OnlyFans?

Por medio de redes sociales, un amigo de Manelyk González lanzó un tweet junto a una fotografía, en donde posa con la influencer y escribió:

“Ella es una amiga y yo no nos morimos ni nada pero ya no le hablo porque le insistí que abriera OnlyFans para que me lleve de viaje y me compre un cel nuevo y no quiso”.

Dicho tweet fue contestado por Manelyk González y dejó abierta la posibilidad de abrir una cuenta de OnlyFans, aunque al parecer se trató de una broma: “Jajajajaja ayyy si lo haré”.

Como era de espeparse su comentaio fue contestado por sus millones de seguidores y aunque muchos la apoyaron en la decisión, otros aseguraron que no tiene la necesidad.

Te puede interesar: Así responde Manelyk González tras el ataque que recibió de Carlos Speitzer

Manelyk González en Las estrellas bailan en Hoy

Mane y Potro triunfan en Las estrellas bailan en Hoy

A pesar de que Manelyk dejó en claro que no buscaba generar polémica en “Las Estrellas bailan en Hoy”, tal como se esperaba se ha convertido en una de las integrantes de más han dado de qué hablar.

Manelyk junto a Luis Caballero el “Potro” han recibido críticas por parte de sus compañeros, quienes creen que son los principales rivales a vencer.

Hasta el momento Manelyk González no ha confirmado si abrirá su cuenta de OnlyFans, sin embargo en ocasiones anteriores lo había descartado.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram