Mane y Potro tienen accidente durante su baile en “Las Estrellas Bailan en Hoy”

Los participantes del reality show de baile en “Las Estrellas Bailan en Hoy”, Mane y Potro, se prepararon para impresionar a los jueces con una nueva presentación en la que planeaban demostrar sus mejores pasos.

Sin embargo, la pareja no logró compaginar bien sus tiempos y tuvieron un lamentable accidente que provocó que Manelyk González, la ex participante de Acapulco Shore, chocará en una parte no muy grata del cuerpo del Potro durante su interpretación.

El baile era demasiado complejo, pues incluían varios pasos en los que el Potro tenía que cargar a Mane y dar muchas volteretas. Sin embargo, por ese pequeño error no pudieron completar toda la coreografía.

Así fue el golpe de Mane contra el cuerpo de Potro

Lo que se vio durante la interpretación de baile de Mane y Potro, fue que uno de los pasos consistía en que Potro debía jalar a Mane para que pasara abajo de sus piernas, sin embargo, no coordinaron bien y la bailarina terminó pegándose el rostro con un glúteo de él que la dejó mareada.

Aunque fue en una fracción de segundo, este percance se pudo percibir y la conductora del reality, Galilea Montijo, señaló que a raíz del accidente, el maquillaje de Mane quedó pegado al trasero del Potro, lo que también ocasionó un poco de risas.

Pero también, a la hora de la calificación se les señaló que no pueden pasar ese tipo de errores en una presentación, pues deben concentrarse por completo, ya que esos percances podrían terminar con una herida de gravedad.

Tal vez uno de los motivos por los que no se podían concentrar, es porque, como te contamos en La Verdad Noticias, algunos aseguran que Mane y Potro podrían estar saliendo como pareja en la vida real debido a la forma en que fueron captados bailando juntos.

Te puede interesar: Manelyk y Potro aparecen como conductores en el programa “Hoy”

¿Cuánto duraron Mane y Jawy?

Mane duró estos años con Jawy.

Una de las polémicas de la famosa Manely González es su pasada relación con Jawy quien también salió en Acapulco Shore. Ellos fueron una de las parejas más populares del reality show y tuvieron un noviazgo por dos años.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!