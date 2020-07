Mandy Moore responde a disculpa de Ryan Adams por las acusaciones de abuso

Mandy Moore respondió a la declaración de disculpas de su ex esposo, Ryan Adams que se produjo un año después de que ella y varias otras mujeres lo acusaron de abuso.

En febrero de 2019, Ryan Adams fue acusado de exhibir un comportamiento manipulador, controlador y abusivo, pero negó las acusaciones de Mandy Moore y el resto de las mujeres. Sin embargo, después de reflexionar durante un año y ponerse sobrio, el cantante de 45 años escribió un extenso ensayo para The Daily Mail en el que buscaba el perdón por su comportamiento pasado.

Por su parte, Mandy Moore apareció en el episodio del 6 de julio del programa "Today" en el que le preguntaron directamente sobre el ensayo de Ryan Adams. La actriz "This Is Us" explicó que está en conflicto por la situación dado que Adams decidió compartir su contrición públicamente en lugar de intentar comunicarse con ella personalmente.

"Es desafiante porque siento que, en muchos sentidos, he dicho todo lo que quiero decir sobre él y esa situación, pero me parece curioso que alguien se disculpe públicamente pero no lo haga en privado", dijo a la anfitriona Hoda Kotb.

La disculpa de Ryan Adamns

"No hay palabras para expresar lo mal que me siento por las formas en que he maltratado a las personas a lo largo de mi vida y mi carrera", comenzó Ryan Adams, “Todo lo que puedo decir es que lo siento. Es así de simple. Este período de aislamiento y reflexión me hizo darme cuenta de que necesitaba hacer cambios significativos en mi vida".

Ryan Adams explicó que recientemente trabajó con profesionales para ponerse sobrio, lo que le permitió obtener una nueva perspectiva de la situación.

“Para mucha gente, esto parecerá la misma disculpa vacía que siempre he usado cuando me llamaron, y todo lo que puedo decir es que esta vez es diferente. Al haberme dado cuenta realmente del daño que he causado, me destrozó, y todavía me estoy recuperando de las ondas de efectos devastadores que desencadenaron mis acciones ”, escribió Adams. "No hay forma de convencer a la gente de que esta vez es realmente diferente, pero este es el albatros que merezco llevar como resultado de mis acciones".

Continuó: “Al darme cuenta de las consecuencias de mis acciones, eché un vistazo al interior y busqué encontrar la verdad detrás de ellos. ¿Qué dolor me estaba cargando que se proyectaba tan mal y tan mal sobre los demás? Me prometí a mí mismo que, sin importar lo que costara, llegaría a la raíz de estos problemas y finalmente comenzaría a arreglarme para poder ser un mejor amigo, un mejor compañero y un mejor hombre en general”.

Las acusaciones de Mandy Moore

El ex nominado al Grammy en siete ocasiones, Ryan Adams fue acusado por su ex- esposa, Mandy Moore de volverse emocionalmente abusivo poco después de conocerse en 2007.

Mandy Moore le dijo a The New York Times que ella y Adams, con quien estuvo casada durante casi seis años, escribieron canciones que prometió grabar, pero nunca lo hicieron.

"Él siempre me decía: 'No eres un verdadero músico, porque no tocas un instrumento'", dijo en ese momento. "Su comportamiento controlador esencialmente bloqueó mi capacidad para hacer nuevas conexiones en la industria durante un momento muy crucial y potencialmente lucrativo: mis 20 y 30 años completos”.