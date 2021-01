Mandy Moore presume emotiva foto de su embarazo ¡ADORABLE!

¡Mandy Moore es una futura mamá deslumbrante! La estrella de This Is Us se dirigió a Instagram el viernes para compartir una dulce foto de una sesión de maternidad reciente.

La actriz que está esperando su primer hijo con su esposo, Taylor Goldsmith, acunó su panza con un vestido floral fluido.

Mandy Moore de 36 años sonríe sutilmente en la foto de primer plano en blanco y negro, que fue tomada por la fotógrafa, Jenna Jones.

"Casi llegamos...(foto) por @photobyjennajones", subtituló Mandy Moore en la publicación mientras los fans y amigos se entusiasmaban en los comentarios.

Mandy Moore anunció su primer embarazo a finales del 2020

Mandy Moore se sincera sobre su primer embarazo

Mandy Moore anunció en septiembre que ella y Goldsmith estaban esperando un bebé, y desde entonces usó Instagram como una forma de conectarse con los fanáticos durante su embarazo.

El mes pasado, la actriz se sinceró sobre los desafíos inesperados que enfrentaba después de entrar en su tercer trimestre.

"Pregunta para amigas embarazadas del tercer trimestre: ¿hay alguien más repentinamente con náuseas, cansado y lloroso?", escribió. "¿Que demonios?".

"Siento que todo cambió en un centavo", agregó, antes de asegurar a los fanáticos que estaba bien. "Estoy agradecida. Es una locura, las hormonas son una locura".

