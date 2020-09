Mandy Moore anuncia su EMBARAZO con adorable foto al regresar al trabajo

Mandy Moore regresó al set de "This is Us", como la joven y embarazada, Rebecca Pearson, el mismo día que anunció su primer embarazo en la vida real junto a su esposo, Taylor Goldsmith.

Este 24 de septiembre, Mandy Moore y Taylor Goldsmith acudieron a Instagram para anunciar el embarazo. La pareja compartió una serie de fotos en blanco y negro de la panza. También revelaron que esperan un bebé al comienzo del nuevo año.

"Baby Boy Goldsmith llegará a principios de 2021".

Mientras tanto, la sección de comentarios del anuncio de embarazo de la actriz de 36 años estuvo llena de alegría y felicitaciones de fans y compañeros.

"Baby's comingggggg", comentó Susan Kelechi Watson, quien interpreta a Beth Pearson en This Is Us, junto con una serie de emojis de corazones.

Luego, la cuenta oficial de Instagram del drama de NBC escribió: "¡Felicitaciones, reina!".

Decenas de famosos felicitan a Mandy Moore por Instagram ante noticias de embarazo

Mandy Moore regresa al set tras anunciar embarazo

Unas horas antes de que Mandy Moore y Taylor Goldsmith compartieran su gran noticia en Instagram, la actriz regresó al set de This Is Us para comenzar a filmar la temporada 5.

“Preparándose para volver al trabajo. Mi primer día ", dijo Mandy Moore en su historia de Instagram marcada a las 4:33 a.m.

Mandy Moore revela detrás de cámaras de "This Is Us"

"Realmente agradecida. Realmente, realmente, realmente agradecido. Y exitado. Me despertaré a las 4 a.m. cualquier día".

Luego, en una historia de Instagram separada, MandyMoore apareció con el maquillaje completo de Rebecca. “Mama Pearson Ready to GO”, escribió.

Mandy Moore como Rebeca Pearson en set de la serie

Dan Fogelman también compartió un vistazo entre bastidores a Rebecca y Jack (Milo Ventimiglia) para la temporada 5 de This Is Us, y es posible que el creador estuviera insinuando la revelación del embarazo de la actriz.

"Una escena de sexo televisivo de 2020. Estamos de vuelta. #ThisIsUs", bromeó Fogelman en Twitter.

El personaje de Moore estaba visiblemente embarazada en la foto cuando se acercó a su pareja en pantalla. Pero, en última instancia, la publicación de Fogelman destacó los protocolos de seguridad durante la pandemia del coronavirus (COVID-19).

This Is Us Season 5 se lanzará el martes 27 de octubre.

