Mando llega con 'La distancia', una propuesta fresca

Mando es un nuevo talento de la música en México, ha destacado con su último sencillo que ha alcanzado una gran cantidad de visualizaciones en su canal de YouTube, el tema se llama ‘La distancia’ y el ritmo bailable y la letra es lo que destaca.

Mando llega con 'La distancia', una propuesta fresca

En una entrevista exclusiva con LA VERDAD, nos habló de su carrera, y su inspiración para hacer su música. “Justo ahora estamos con un nuevo lanzamiento, se llama ‘La distancia’ estamos siguiendo la línea que he seguido desde el inicio, es un pop latino con base de música del norte, lleva un mes de lanzamiento pero lleva un millón de visita en YouTube”, comentó el cantante.

Mando llega con 'La distancia', una propuesta fresca

En la charla que se realizó con el cantante nos habló de las influencias musicales que adquirió desde su niñez.

Mando llega con 'La distancia', una propuesta fresca

“He tenido muchas influencias musicales, crecí y las primeras canciones en mis primeras fiestas eran con reggaetón y la música de Pesado, yo escucho reggaetón pero no me considero reeggaetonero o exponente de música urbana, he podido abrirle a varios artistas de este género pero me considero cantante de pop latino”.

Mando llega con 'La distancia', una propuesta fresca

“Mi música es muy romántica pero muy rítmica, la pueden poner en la fiestas o se la puedas dedicar a una chica”, aseguró el artista que se presentó recientemente en la pasarela del Fashion Rock del Breathless.

Mando llega con 'La distancia', una propuesta fresca