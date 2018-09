Manager de Justin Bieber temía que el cantante muriera de una sobredosis

Tras haberse dado a conocer la sobredosis que sufrió la cantante Demi Lovato y ahora la repentina muerte del rapero Mac Miller, Scooter Braun quien es manager de Justin Bieber, durante una entrevista para el programa radiofónico ‘The Red Pill Podcast’, comentó sobre aquel tema que ha puesto en peligro la vida de muchas personas que sufren adicciones a las drogas.

Scooter Braun no solo cumple su función como manager de los artistas sino que se preocupa por el bienestar de ellos, de igual forma de su salud física y mental.

Durante la entrevista reveló uno de los momentos más oscuros del cantante Justin Bieber, cuando consumía todo tipo de drogas.

‘Hubo un tiempo en el que me iba a dormir casi todas las noches, cuando Justin ya tenía el dinero para volar lejos de mí, y me preocupaba que cada noche creía que iba a perderle’, ’pensaba que se iba a ir a dormir una noche y que ya no se despertaría al día siguiente’. Comentó Scooter Braun.