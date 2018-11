La banda mexicana Maná, recibirá el Grammy Latino a 'Persona del Año' en una gala-concierto en el centro de eventos Mandalay Bay de Las Vegas, este jueves 15 de noviembre del 2018, donde su talento y trayectoria serán celebrados durante la entrega de los gramófonos dorados.

El vocalista Fher Olvera, el baterista Alex González, el guitarrista Sergio Vallín y el bajista Juan Calleros, serán reconocidos por sus extraordinarios logros creativos y contribuciones filantrópicas a la comunidad latina, así como por su apoyo constante y dedicado a la preservación y protección del medio ambiente y de los derechos humanos.

Maná: Primer grupo nombrado 'Persona del Año' en los Latin Grammy 2018

En honor a ellos, una gran variedad de estrellas latinas interpretarán los mejores éxitos de Maná.

“Recordamos nuestros inicios en una furgoneta, todos allí, a veces ahí dormíamos con amplificadores, guitarras, todo. Y ahora dices…bueno, 'Person of the year, Persona del año', no nos fue nada mal”, dijo el vocalista Fher Olvera en la alfombra roja.

EL DESARROLLO DE UNA AGRUPACIÓN LEGENDARIA

La icónica banda de rock-pop nació en Guadalajara en 1987 de la mano de Olvera, el baterista Alex González, el guitarrista Sergio Vallín y el bajista Juan Calleros.

Maná: Primer grupo nombrado 'Persona del Año' en los Latin Grammy 2018

Desde entonces, Maná ha sido laureada con seis Latin Grammy y cuatro Grammy, es una de las bandas más influyentes de América Latina. Tiene más de 133 discos de oro, 256 discos de platino y más de 48 éxitos No. 1 a nivel mundial.

A lo largo de las últimas tres décadas, la banda ha usado su voz para llamar la atención sobre problemas ambientales, sociales, políticos y de derechos humanos en todo el mundo, a través de sus canciones, sus conciertos y, en los últimos años, sus redes sociales.

Maná: Primer grupo nombrado 'Persona del Año' en los Latin Grammy 2018