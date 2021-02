¡Mam*na! Pedro Sola INSULTA a Linet Puente ¿Pleito en Ventaneando?

Ventaneando se convirtió en tema de conversación en las redes sociales gracias al conductor Pedro Sola, quien fue captado por las cámaras del programa insultando a su compañera Linet Puente, detalle que ha causado mucha gracia entre los cibernautas, pero también disguto.

La última emisión del programa Ventaneando tuvo como invitado al famoso chef Fernando Stovell, quien le dio a los conductores una plática acerca de la manera correcta de tomar el té y los alimentos con los que se puede acompañar esta bebida, además de tener una degustación frente a las cámaras.

Durante la plática, Linet Puente le hizo una pregunta al chef Fernando Stovell sobre el tema: “Así como existe el maridaje con los vinos, ¿también él té se tiene que acompañar con cierto tipo de bocadillos?”, quien rápidamente obtuvo una buena respuesta por parte del experto.

Pedrito Sola llama m*mona a Linet Puente

La pregunta de Linet Puente no pasó desapercibida para el ex economista, quien de inmediato volteó a ver a Mónica Castañeda para comentarle en voz “Qué mam*na”, pero lo que el conductor de Ventaneando no sabía es que la cámara los estaba grabando en ese momento.

A pesar de que trató de disimular, Mónica Castañeda no pudo evitar contener la risa ante el comentario de Pedro Sola, detalle que llamó la atención de Linet Puente, quien no sabía el motivo de las risas de sus compañeros. Este es sin duda, uno de los momentos más bochornosos para el conductor en lo que va del 2021.

El indiscreto momento de Pedro Sola en Ventaneando causó mucha gracia entre los cibernautas, pero también causó molestia entre algunos usuarios de las redes sociales, quienes consideran que el conductor le faltó al respeto en su comentario. Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.

Fotografías: Instagram