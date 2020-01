¡Mamacita! Roxana Castellanos chulea a Kate del Castillo

Kate del Castillo actualmente está gozando de una de las mejores etapas de su vida tras el éxito obtenido por la película Bad Boys For Life en donde los protagonistas son Will Smith y Martin Lawrence y en donde también compartió escenas con la bella mexicana Paola Núñez.

En la película pudimos ver a Kate como una malvada bruja santera pero en la vida real nada tiene de bruja y es que Del Castillo realmente posee un cuerpo de Diosa y sus amigas lo saben perfectamente.

Roxana Castellanos chulea a Kate del Castillo

Roxana Castellanos ha sido intima amiga de Kate del Castillo por muchos años y como su best friend suele comentarle las fotografías que sube a Instagram y en la última le puso un piropo muy mexicano:

¡Mamacita!

Tanto sus amigas como sus fans reaccionaron positivo a las ultimas fotos publicadas por Kate donde se le puede observar con un outfit encantador de vestido largo casual en colores coral y muy vivos que reflejan que está pasando por una buena etapa.

¡Mamacita! Roxana Castellanos chulea a Kate del Castillo

Kate del Castillo vivió un infierno durante los años pasados tras haber sido involucrada con el narcotraficante Joaquin el chapo Guzmán, y en Netflix se puede encontrar un documental en donde relata paso a paso cómo fueron los hechos e incluso cómo fue perseguida por el gobierno mexicano.

¡Mamacita! Roxana Castellanos chulea a Kate del Castillo

Afortunadamente para Kate actualmente ese conflicto se ha resuelto en gran medida y ella ya ha vuelto a pisar el suelo mexicano que tanto extrañaba. Seguramente la vida le sonríe a la famosa actriz porque como dice el dicho “Dios aprieta pero no ahorca”, y estamos ansiosos de seguir viendo a Kate en magníficas producciones internacionales.

Tal vez te interese.- Kate del Castillo explota contra un reportero: ¡No me digas mi amor!

Si no has visto Bad Boys For Life, ¡corre a verla!.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana