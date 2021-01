¡Mamacita! Kylie Jenner deja con la boca abierta al usar unos micro shorts/Foto: Gossips

Kylie Jenner ha anunciado que es la nueva 'Mommy Goose' mientras publica una serie de fotos muy sexys en Instagram. La estrella de KUWTK apareció vestida con una camiseta y pantalones cortos blancos a juego.

Mother Goose (Mamá Ganso) está temblando en su sombrero después de ver las nuevas fotos de Instagram de Kylie Jenner.

La magnate del maquillaje de 23 años posó con una blusa hundida y shorts a juego mientras descansaba en casa, declarándose la nueva "Mommy Goose".

No está claro por qué decidió hacerse cargo del mundo de los cuentos de hadas, pero estamos totalmente a favor de este cambio de régimen.

La galería de fotos de Kylie, publicada el 5 de enero, es ultra sexy. La estrella de Keeping Up With The Kardashians sentada en un sillón en su casa de Holmby Hills de $36.5 millones mientras enseñaba su blusa blanca desabrochada, mostrando solo un toque de su sostén de encaje.

Se aseguró de lucir sus largos mechones rojos, recogidos en una coleta alta. El look es a partes iguales Ariana Grande y Ariel de La Sirenita, lo mejor de ambos mundos, francamente.

Kylie Jenner deleitó con su melena pelirroja

La directora de Kylie Cosmetics se puso el cabello pelirrojo en diciembre, anunciando que "las pelirrojas se divierten mucho" en Instagram.

Por supuesto, su cabello ha sido de todos los colores del arco iris, pero parece que sus mechones rojo oscuro están siendo sensacionales. Realmente funciona con todo.

Kylie conquistó con su cabello rojo en sus redes sociales, además de sus atrevidos looks/Foto: Instagram

Kylie Jenner se recogió el cabello en un moño elegante para una sesión de fotos inspirada en los 90, haciendo alarde de sus abdominales en un bikini de color nude y jeans acampanados de cintura alta.

Lo diseñó en una cola de caballo baja para otra sesión de fotos en su mega-mansión, luciendo un minivestido bodycon amarillo en Instagram. Es el color perfecto para complementar su nuevo cabello. ¿Te gusta cómo luce Kylie Jenner en sus mini shorts? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

