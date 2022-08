Mamá del Kate del Castillo se niega a cuidar a sus próximos nietos

Kate Trillo está muy contenta con el trato que Edgar Bahena le da a su hija.

Kate Trillo, conocida en el mundo de la farándula mexicana por ser la esposa de Eric del Castillo, causó gran controversia en redes sociales al confesar que no piensa cuidar a los hijos que Kate del Castillo tenga con su nuevo novio, el cineasta y fotógrafo Édgar Bahena.

En un reciente encuentro con la prensa que fue retomado por el programa Sale El Sol, la también madre de Verónica del Castillo aseguró estar contenta con el romance de la protagonista de La Reina del Sur: “Es un muchacho muy lindo, muy culto, muy serio, muy trabajador y la adora, ¿qué más quiero?”.

Al ser cuestionada sobre si le gustaría que Kate y Édgar tuvieran hijos, la esposa del actor Eric del Castillo dejó en claro que no, porque no tiene intenciones de cuidarlos: “A estas alturas no, porque ya me los traen a que yo los cuide y yo ya no quiero cuidar niños; con el que tengo es suficiente”.

Eric del Castillo, feliz que de que su hija ya no esté sola

Eric del Castillo está muy feliz con el trato que su hija recibe de su nuevo novio.

Recordemos que el papá de Kate del Castillo también aprueba este romance, pues en una reciente entrevista con el programa Hoy mencionó que ya le había preocupado que su hija estuviera tanto tiempo sola y que solo contaba con la compañía de su perrita Lola, quien lamentablemente murió hace apenas unos días.

“Qué bueno que encuentre un hombre que la quiera, que la cuida más que nada… Me parece un buen muchacho, nos ha causado muy buena impresión, así que adelante hijita”, dijo Eric del Castillo.

¿Quién es el nuevo novio de Kate del Castillo 2022?

Édgar Bahena ya convive y tiene una buena relación con la familia de la actriz.

Édgar Bahena es el nuevo novio de Kate del Castillo. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, él es un destacado director de fotografía mexicano y es 10 años menor que ella. En lo que respecta a su romance, se sabe que se conocieron en 2011 durante el rodaje de La Reina del Sur y se dice que llevan más de un año juntos.

