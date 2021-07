Mamá de YosStop suplica ayuda a Claudia Sheinbaum en vídeo

Hace unos momentos, la mamá de YosStop se manifestó en el canal de la youtuber para pedir ayuda a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, por el arresto de su hija la semana pasada.

A través de un vídeo de duración de poco más de 1:40, la señora Marina se pudo apreciar notablemente afectada.

Previamente en La Verdad Noticias, te informamos que el novio de YosStop también había salido a su defensa, asegurando que era inocente y que se estaba cometiendo una injusticia.

La señora Marina tomó el canal de Youtube de YosStop y en un vídeo se expresó sobre la dura situación que atraviesa su hija.

Asimismo pidió a las autoridades, en específico a Claudia Sheinbaum la ayudara a solucionar el caso que hoy tiene a su hija tras las rejas.

"Es una buena persona, no es todo lo que dicen los medios, lo han distorsionado todo y pido justicia a todas las mujeres, a las autoridades, a ti Claudia Sheinbaum, porque eres mujer y madre, y quisiera que entendieras por lo que estoy pasando".

El vídeo finaliza con una súplica por parte de la señora Marina hacia todas las personas que desacreditan a su hija.

La youtuber fue arrestada el pasado martes 29 de junio.

La youtuber e influencer Yoselinne Hoffman, mejor conocida como YosStop, causó revuelo entre los cibernautas al reaparecer en Instagram y dar sus primeras declaraciones sobre su arresto, el cual ocurrió tras ser demandada por la joven Ainara Suárez Olvera por presunta posesión y distribución de pornografía infantil.

El pasado sábado escribió en su cuenta de instagram, a través de las historias, su versión de los hechos.

"Estoy privada de mi libertad por terminología. No es porque sea peligrosa, no es porque sea lasciva, no es porque sea culpable", declaró la youtuber e influencer en una historia compartida en su cuenta de Instagram.