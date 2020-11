¡Mamá de Ryan Reynolds lo TRAICIONA! Apoyó a Hugh Jackman en la amarga pelea

La guerra en las redes sociales entre Hugh Jackman y Ryan Reynolds continúa, pero fue la ex estrella de Wolverine la que más recientemente reclamó una victoria decisiva sobre su amado enemigo.

Jackman publicó un video en sus cuentas de redes sociales con él y Reynolds, anunciando su café Laughing Man. Hacia el final del video, Jackman le dispara a Reynolds, pidiendo a los fanáticos que apoyen a Laughing Man sobre Aviation Gin, y trayendo a la propia madre de Reynolds para que se ponga de su lado.

Así es, la madre de Ryan Reynolds apareció en el video de Jackman para ayudar a dispararle a su hijo, mostrándole al mundo exactamente de dónde saca su sentido del humor la estrella de Deadpool. Este nuevo anuncio es fácilmente una de las partes más divertidas en las que los dos actores se han involucrado hasta este momento, y puede verlo en el video a continuación.

Ryan Reynolds y Hugh Jackman son grandes amigos y se han unido para apoyar causas sociales.

La mamá de Ryan Reynolds apoyó a Hugh Jackman

El video comienza con Jackman hablando sobre el bien que Laughing Man Coffee hace por los productores de café de todo el mundo. "En esta temporada navideña, cada vez que compre café Laughing Man en Sam's Club, estará ayudando a las comunidades cafetaleras de todo el mundo. La fundación Laughing Man invierte en programas que despejan el camino hacia la salud y el crecimiento de los productores de café y sus familias. Y una palabra especial para aquellos que prefieren comprar Aviation Gin, dejar de habilitar a este hombre. No es mi amigo, no es tu amigo, estoy bastante seguro de que no es amigo de nadie. ¿No es así, mamá de Ryan?"

En esa línea, la mamá de Ryan Reynolds aparece en la pantalla y simplemente dice: "Eso es, Hugh". Por supuesto, al ver a su madre, Reynolds parece absolutamente mortificado. Cuando pregunta cómo sucedió eso, Jackman responde: "Ella se quedará conmigo".

Una de las principales respuestas al tweet de Hugh Jackman con el video es en realidad de Reynolds, exigiendo que Jackman deje ir a su madre.

Let my mom go. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) November 27, 2020

Por supuesto, aquí no hay hostilidad ni secuestro real. Como hemos informado en La Verdad Noticias, Reynolds y Jackman son amigos desde hace mucho tiempo y utilizan su hilarante enemistad para anunciar sus respectivas empresas y las cosas buenas que esas empresas hacen por el mundo.

