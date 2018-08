Mamá de Paulina Rubio confesó que su hija no tiene novio

Luego de varias especulaciones en contra de la cantante Paulina Rubio sobre un supuesto romance, Susana Dosamantes mamá de la intérprete, confesó que su hija no tiene novio y que no se ha hecho alguna cirugía estética.

Hace algunas semanas se confirmó la separación del cantante Gerardo Bazúa y 'la chica dorada', luego de varios años juntos la pareja decidió poner fin a su romance.

Tras la noticia de la separación, diversos medios empezaron a especular que Paulina Rubio ya tiene nuevo galán. Sin embargo la mamá de la famosa artista desmintió dicho rumor y de igual manera dijo que su hija no se ha hecho ninguna cirugía estética.

Toda esta polémica del supuesto novio de la cantante, sucedió cuando ella estaba acompañada de un hombre, donde se puede apreciar que estaban en un yate.

Durante una entrevista la actriz mencionó que su hija, tiene millones de seguidores en redes sociales, que según ella debe tener muchos pretendientes que quieran robar el corazón de la cantante.

'Yo tengo relación con todos, son los padres de mis nietos y me regalaron lo que más amo en el mundo. Claro que me caen bien, y las broncas son de ellos, no mías’.