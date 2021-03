Mamá de Nicki Minaj presenta demanda de 150 Millones de Dólares

Se ha presentado una demanda de 150 millones de dólares contra el hombre acusado de su participación en la muerte por atropello y fuga de Robert Maraj, el padre de Nicki Minaj. Tal y como te informamos en La Verdad Noticias, fue el 13 de febrero de este año que falleció el papá de la rapera.

El viernes (19 de marzo), la madre de Minaj, Carol Maraj, hizo que los abogados presentaran la demanda en la Corte Suprema del Estado de Nueva York, leyó un comunicado emitido por Ben Crump Law.

“Resultó fatalmente herido en un accidente de atropello y fuga el 12 de febrero de 2021, cuando fue atropellado por un automóvil conducido por Charles Polevich mientras el Sr. Maraj caminaba por una carretera de Long Island. ”, escribió Crump en sus cuentas de redes sociales verificadas.

“No solo fue irresponsable y negligente, sino que le preocupaba más huir y esconderse que buscar ayuda”, continuó la publicación de Crump. “El comportamiento de Polevich fue criminal, cobarde e inmoral. ¡Lo haremos responsable de sus acciones imprudentes que llevaron a la muerte de Robert Maraj! "

nicki minaj perdió a su papá en un accidente vehicular

Abogado del Culpable no considera razonable la demanda de Nicki Minaj

El abogado de Polevich, Marc C. Gann, envió la siguiente declaración a Billboard : “Sr. Polevich ha expresado empatía y condolencias a la familia Maraj. Si bien la demanda civil no es inesperada, los cargos penales pendientes contra el Sr. Polevich no tienen relación con el caso civil. Aún no se ha determinado si hubo negligencia involucrada en el accidente o los grados de negligencia. Agregaré que la cantidad exigida es, por decir lo mínimo, impactante y no creo que sea de ninguna manera razonable ".

Billboard también se comunicó con un representante de Nicki Minaj para hacer comentarios.

Robert Maraj, el padre de Minaj, fue atropellado por un automóvil en Mineola, Nueva York. Luego fue llevado a un hospital local y declarado muerto el 13 de febrero.

La policía arrestó a Polevich, quien enfrentó cargos de abandonar el lugar de un incidente y alterar pruebas físicas en relación con la muerte de Maraj.

"Él estaba absolutamente al tanto de lo que sucedió", dijo el teniente detective de la policía del condado de Nassau, Stephen Fitzpatrick ,en una conferencia de prensa el mes pasado, según Associated Press .

“Salió del auto y miró al difunto, se subió a su auto y tomó la decisión consciente de irse en lugar de marcar el 911, en lugar de llamar a una ambulancia por el hombre. Se fue a casa y retiró el vehículo. Él es muy consciente de lo que hizo".

Minaj, quien ha hablado en el pasado de tener una relación tensa con su padre, no ha hecho ninguna declaración pública sobre su muerte.

