Mamá de Mario Cazares exige a Paola Durante que devuelva el anillo de compromiso

Durante la inauguración del nuevo restaurante del que es socia e imagen, Paola Durante platicó para las cámaras del programa 'Hoy' que está pensando en regresar el anillo de compromiso que le dio su ex Mario Cazares, pues la mamá de él se lo pidió.

La modelo, de 44 años, no sabe qué hacer porque nunca había estado en esa situación, no sabe si los anillos de compromiso se devuelven, pero sobre todo no sabe por qué la ex suegra es quien se lo está exigiendo.

Mario Cazares y Paola Durante terminaron su compromiso porque él ya estaba casado.

Paola Durante asegura que no sabe que hacer

Y es que tras romper su compromiso con Cazares porque era casado, "Me lo quedé, la verdad es que he estado pensando como en regresarlo porque la mamá de él me lo pidió. Entonces, ¿no sé qué hacer?", explicó sobre la joya.

A Paola Durante le exigen que devuelva el anillo de compromiso que le dio Mario Cazares.

"¿No sé si los anillos se regresan? Para mí fue un regalo, fue un regalo muy bonito, en ese momento yo estaba muy contenta, si él me lo pidiera yo creo que sí se lo regreso, pero que él me lo pida, no su mamá (risas)", agregó Paola.

Por último, Durante platicó que ha decidido no involucrarse en otra relación próximamente, ya que está disfrutando su soltería y su etapa como empresaria. Además, está aprendiendo a cocinar y estudiando todo lo relacionado con el tema de los vinos.

Fotografías: Instagram