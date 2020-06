Mamá de Karla Luna no descansará hasta que pueda ver a sus nietas

Hace algunas horas se dio a conocer a través de las redes sociales un audio que pertenece a doña Josefina Martínez, madre de la fallecida comediante Karla Luna; en el se menciona la lamentable situación que está viviendo a causa de que Américo Garza no le ha permitido ver a Sara Valentina y Nina Victoria, sus dos nietas.

La madre de Karla Luna señaló en dicho audio que no han podido tener contacto visual con sus nietas desde que su hija falleció hace más de dos años, de igual manera señaló que existe la posibilidad de que ellas quieran convivir con su abuela pero no lo piden con tal de obedecer las órdenes de Américo Garza, su padre.

“Ya hemos callado mucho tiempo, mi hija ya cumplirá tres años (de fallecida) y las niñas también tienen voz, pero tal vez nos las dejan hablar, por estar chiquitas harán lo que diga su papá”, mencionó la madre de Karla Luna.

Mamá de Karla Luna padece un calvario

Desde que Karla Luna falleció en septiembre 2017, el papa de las pequeñas decidió cortar toda relación con la familia de su ex-esposa y desde ese entonces no han tenido contacto con ellas; esta situación ha llegado hasta los términos legales pero en este mismo audio se informa que se ha retirado la demanda con la esperanza de que el empresario cambie de opinión pero eso no fue así.

“Yo había retirado la demanda de la custodia, pero lo que quiero es que Américo nos deje convivir con ellas una vez a la semana o al mes, lo que sea, pero estarlas viendo y no. Me da tristeza por ellas porque me imagino que ellas también tienen sentimientos hacia nosotros, su familia”, explicó doña Josefina Martínez de Luna.

Para finalizar, la ex-suegra de Américo Garza señaló que no le importa luchar el resto de sus días con tal de volver a ver a sus nietas, de quienes aseguró que a lo mejor ahora no entienden lo que está pasando pero que está confiada que en un futuro no muy lejano ellas valoraran todo el esfuerzo que ha realizado.

“Haré hasta lo imposible, hasta el último día de mi vida, así pasen años, ellas un día van a darse cuenta de que siempre las estuvimos buscando”, finalizó.

