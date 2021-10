Mamá de J Balvin desaprueba el polémico video musical “Perra”

J Balvin recientemente ha estado envuelto en el escándalo por su polémica canción y video musical, “Perra”, que ha sido calificado de machista y misógino por su letra y las imágenes que muestra. Y ahora, incluso la madre del cantante, Alba Mery Balvin, ha desaprobado este producto musical.

"Cuando me enteré, yo lo llamé: '¿Dónde está el Josecito que yo conozco?'. Esa canción... no sé ni qué decir”, expresó Alba Mery en entrevista con medios colombianos.

La mamá del reguetonero incluso confesó que ni siquiera pudo ver el videoclip completo: “No seguí viendo el video, no veía a mi Josecito por ninguna parte, pero definitivamente estas son experiencias y de estas experiencias es que vivimos, hacemos cambios y no podemos idealizar a nadie". Como informamos en La Verdad Noticias, Youtube eliminó el video de la canción “Perra” por la controversia.

Mamá de J Balvin no acepta la canción pero defiende a su hijo

La madre de José Álvaro reflexionó sobre el error que cometió su famoso hijo con su nueva música/Foto: Qhubo Medellín

Aunque Alba, mamá de J Balvin, no está de acuerdo con el más reciente lanzamiento musical de su hijo, defendió al cantante colombiano cuyo nombre real es José Álvaro Osorio Balvín, ya que considera que cualquiera se puede equivocar: "Lo que pasó esta semana no representa a mi hijo. Uno no puede juzgar a una persona por un solo nombre y tiene que escuchar qué pasó”, mencionó.

“Mi hijo se equivocó, definitivamente, y yo creo que... Yo no necesito hijos perfectos", aseveró Alba Mery.

Y agregó: "Necesito hijos que se equivoquen, porque el día que mi hijo sea perfecto, perdemos los dos: yo como madre para mostrarle el camino, y él, que se cree perfecto, no va a luchar nunca, no va a hacer cambios en su vida".

Alba Mery apoyará a J Balvin tras este tremendo error

Tras la controversia de la canción y video de “Perra”, Alba Mery apoyará a su hijo, e incluso dijo que este escándalo los ha vinculado "con más fuerza, porque creemos que en la mujer está todo, y que las mujeres también tenemos que hacer cambios porque tampoco somos perfectas”.

Asimismo, la madre del creador del álbum “JOSE” expresó: "cuando se equivocó esta semana, es cuando más lo quiero, cuando más lo admiro; no deja de ser esa persona admirable, luchadora".

"Ahora estamos más comprometidos para demostrarnos a nosotros mismos que en Colombia y en el mundo entero las mujeres tenemos un valor incalculable", esto después de que la vicepresidenta de Colombia acusó a J Balvin de ser machista, sexista, misógino y fomentar la violencia de género con su canción en colaboración con Tokischa.

