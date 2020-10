Mamá de Gigi Hadid comparte nueva foto de la bebé ¡El angelito de la familia!

La madre de Gigi Hadid, Yolanda, ha compartido un vistazo de su nieta recién nacida.

"Mi corazón está gastando con tanto amor y alegría por esta pequeña niña que es un ángel que nos envió desde arriba", escribió Yolanda en una foto de las manitas de la bebé, que publicó en Instagram el domingo 18 de octubre.

"Gracias mamá y papá por hacerme una Oma, me encanta cada minuto".

Vea la foto más reciente de su dulce bebé, cortesía del Instagram de "Oma", a continuación.

Gigi Hadid dio a luz en septiembre

El 23 de septiembre pasado, el ex- cantante de One Direction, Zayn Malik compartió una publicación en las redes sociales, escribiendo: "Nuestra bebé está aquí, saludable y hermosa. Tratar de poner en palabras cómo me siento ahora mismo sería una tarea imposible. sentir por esta pequeña humana está más allá de mi comprensión. Agradecida de conocerla, orgullosa de llamarla mía y agradecida por la vida que tendremos juntos x".

Gigi Hadid y Zayn Malik se convierten en padres a finales de septiembre 2020

"Nuestra chica se unió a nosotros en la tierra este fin de semana y ya ha cambiado nuestro mundo", escribió Hadid Gigi en ese momento, en su propia publicación. "Tan enamorada".

Te puede interesar: Gigi Hadid explica los trucos que usa para ocultar su embarazo

¿Qué te parece el emotivo mensaje de la nueva abuela para la pequeña de Gigi Hadid y Zayn Malik? Dinos en los comentarios.