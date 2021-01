Mamá de Geraldine confesó que Gabriel se adelantó ¡Era mejor el 14 de febrero!

Doña Rosalba Ortiz, la ex suegra de Gabriel Soto fue cuestionada al respecto sobre el compromiso del ex de Geraldine Bazán con Irina Baeva, dejando en shock a los internautas por sus impactantes declaraciones, ¿Acaso está feliz porque el galán de telenovelas se casará de nuevo?

Por increíble que parezca, la mamá de la actriz mexicana expresó sus mejores deseos a la pareja, pues en anteriores ocasiones te hemos compartido en La Verdad Noticias, los contundentes comentarios de la señora, quien estaba furiosa por la traición del actor.

La mamá de Geraldine Bazán dio su opinión acerca de la decisión que tomó Gabriel Soto con Irina Baeva, pues los tórtolos serán marido y mujer, aunque hasta el momento no han dado más detalles de sus planes de boda, pero doña Rosalba Ortiz los felicitó.

Irina Baeva y Gabriel Soto causan revuelo por su compromiso

Mamá de Geraldine Bazán desea que su ex yerno tengo muchos hijos

Durante una entrevista, la ex suegra del galán de Televisa expresó que les desea muchas felicidades y que tengan muchos hijos o hijas, y que sean muy felices, aunque su comentario dejó en duda, la señora aseguró que fue muy sincera, ya que su hija es feliz con sus dos hijas.

Aunque el comentario que causó revuelo en las redes sociales, es que la mamá de la famosa comentó que Gabriel se adelantó en entregar el anillo de compromiso, pues la fecha ideal para el compromiso hubiera sido el 14 de febrero, el Día de los Enamorados.

Te puede interesar: Geraldine Bazán: así fue su TORMENTOSA relación junto a Gabriel Soto

Tras la felicitación de la ex suegra de Gabriel Soto por su compromiso con Irina Baeva, Geraldine Bazán no ha dado alguna declaración al respecto acerca de la próxima boda de su ex esposo, pues recordamos que su divorcio fue muy escandaloso por la infidelidad del actor.

