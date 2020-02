Mamá de Geraldine Bazán revela oscuro pasado de Maribel Guardia (VIDEO)

La mamá de Geraldine Bazán por defender a su hija, volvió a causar revuelo en las redes sociales, y es que la señora Rosalba Ortíz comentó al programa "Suelta la sopa", lo que opinaba al respecto sobre la cercanía que tienen sus nietas con Irina Baeva, quien es la novia de Gabriel Soto.

La señora arremetió en contra de Irina Baeva, incluso aprovechó las cámaras para enviarle un contundente mensaje a Maribel Guardia, pues a la mamá de Geraldine Bazán no le pareció el comentario que hizo la famosa al mencionar que sus nietas deben convivir con la novia de Gabriel Soto.

La mamá de Geraldine Bazán confesó que Maribel Guardia vivió una infidelidad por parte de Joan Sebastián, y que tuvo una relación sentimental con el padrastro de Paulina Rubio; los fuertes comentarios a la famosa, han dividido opiniones en las redes sociales.

Recordamos que Maribel Guardia vivió una infidelidad por parte de Joan Sebastián hace muchos años, pues el cantante le había sido infiel con la actriz Arleth Terán, ante este difícil momento la actriz decidió separarse del artista.

Mamá de Geraldine Bazán envía contundente mensaje a Maribel Guardia

"Le recuerdo que no le hubiera gustado ver a su hijo de la mano de Arleth o Paulina de la mano de Maribel, porque son acciones que se hacen y no se olvidan.. de que se pueden perdonar sí, pero nunca se olvida". Comentó la mamá de Geraldine Bazán.

Maribel Guardia al ver los contundentes comentarios de la mamá de Geraldine Bazán, decidió defenderse, asegurando que en ningún momento hizo algún comentarios sobre la ex de Gabriel Soto.

Maribel Guardia se defiende de los comentarios agresivos de Rosalba Ortiz

"Me sorprende este comentario de Rosalba porque yo la conozco, y yo no recuerdo que haya dicho nada referente a eso. Yo a Geraldine, me parece una niña preciosa, tan linda me parece que está en el mejor momento de su carrera y de su vida".

