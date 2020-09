Mamá de Geraldine Bazán la defiende de las duras críticas de Carmen Salinas

Doña Rosalba Ortiz, mamá de Geraldine Bazán, explotó en contra de Carmelita Salinas, tras criticar el divorcio de su hija y de Gabriel Soto y ponerse a favor de su ex yerno Gabriel Soto y su pareja Irina Baeva, pues piensa que no debió hablar de esa situación, ya que ella también pasó lo mismo.

La mamá de Geraldine Bazán señaló que hace años Carmen Salinas pasó por una situación similar y eso porque ella lo contó en un programa de televisión llamado ‘Historias engarzadas’, por lo que no debería criticar ni opinar sobre el divorcio de su hija.

“Ella vivió 20 años así con una persona que estaba casada, bueno lo vi en sus historias engarzadas, y no sé cómo se atreve a hacer esos comentarios si ella vivió de esa manera, y el señor se fue con su esposa de todos modos”, indicó la mamá de la actriz.

Carmen Salinas volvió a opinar sobre el triángulo amoroso de Geraldine Bazán, Irina Baeva y Gabriel Soto.

Mamá de Geraldine Bazán arremete contra Carmen Salinas

Doña Rosalba Ortiz agregó que Carmelita Salinas no se hará más famosa por hablar de los escándalos de los demás, al contrario, que siga compartiendo sus videos de cómo arreglarse el cabello o algunos otros que ha compartido en sus redes sociales, ya que considera que la mal aconsejan.

Mamá de Geraldine Bazán sale a su defensa y arremete en contra de Carmen Salinas.

“Creo que la mal aconsejan. Está bien que haga los videos de su casa, de su pelo, la estoy siguiendo para que vea… pero no con el escándalo va a ganar más adeptos, al contrario, si quiere ser más querida y bendecida, no se meta”, dijo la ex-suegra de Gabriel Soto.

Doña Rosalba Ortiz le pide a Carmelita Salinas que deje en paz a su familia.

La mamá de la actriz terminó mandando un pequeño mensaje a Carmelita Salinas en el que le pide no meterse con su familia, pues no se consideran sus amigos ni mucho menos su familia.

“A veces son tan agresivos sus comentarios, y no quiero que de esto se haga un escándalo, pero nosotros no somos su familia, no somos sus amigos, no somos sus admiradores ¡No se meta con mi familia por favor!”, finalizó doña Rosalba.

