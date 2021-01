¿Mamá de Geraldine Bazán filtró el ÍNTIMO video de Gabriel Soto? ¡Escándalo!

Gabriel Soto causó revuelo por su íntimo video

Gabriel Soto, el galán de telenovelas de Televisa protagonizó un escándalo tras darse a conocer un íntimo video del pasado, el famoso aseguró que el video fue de hace algunos años, pero se mostró afectado por lo sucedido, pues comenzaron a especular que la mamá de Geraldine Bazán filtró el video.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer la reacción del actor mexicano, quien estuvo muy sorprendido por lo ocurrido, el novio de Irina Baeva compartió un mensaje en las redes sociales expresando su enojo por haber violado su privacidad, debido a que alguien filtró un momento íntimo.

Y es que, tras el escándalo, diversos usuarios especularon que quizás la mamá de Geraldine Bazán pudo haber sido la responsable de lo ocurrido con Gabriel Soto, pero durante el programa "Un Nuevo Día", Adamari López habló al respecto sobre el escándalo y dio una impactante comentario.

Mamá de Geraldine Bazán no filtró el video de Gabriel Soto

Durante el programa matutino, la presentadora expresó que la señora Rosalba Ortiz aseguró que no es la responsable del video íntimo de su ex yerno, incluso confirmó que no lo ha visto, pues no tiene nada de qué hablar sobre esa situación que considera que es tan grotesca y una vergüenza.

La presentadora quedó intrigada por el comentario que hizo la mamá de Bazán, ya que mencionó que la señora podría saber quién filtró aquel video del famoso, pues le sugirió a Gabriel que averigüe si la persona a quien despidió recientemente, tiene que ver con el video íntimo.

Te puede interesar: Gabriel Soto de Televisa reaparece en Instagram tras escándalo de su PACK

Tras el comentario de la mamá de Geraldine Bazán, el actor mexicano Gabriel Soto no ha mencionado algo al respecto, pero en su momento comentó que buscaría a la persona que filtró aquel video privado. Recordamos que debido al escándalo, crearon una piñata del actor.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.