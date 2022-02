Mamá de Evan Rachel Wood llama a Marilyn Manson depredador sexual

Por años, la actriz Evan Rachel Wood había mencionado que un hombre le lavó el cerebro y abusó horriblemente de ella cuando era una adolescente, pero fue tan solo hace unos meses que se atrevió a mencionar por primera vez su nombre, luego la fue su mamá de Evan quien llamó a Marilyn Manson depredador sexual.

La protagonista de 'Westworld', estuvo comprometida con el cantante, pero durante su relación sufrió una serie de abusos.

Pero fue hace poco que junto con otra docena de mujeres que acusaron a la estrella del rock de someterlas a todo tipo de vejaciones durante sus relaciones sexuales.

Marilyn Manson y sus bajezas sexuales

Violó a Evan Rachel Wood en plena grabación.

Evan Rachel Wood dará a conocer los abusos de Marilyn Manson en un documental para HBO Max, el cual es llamado 'Phoenix Rising’ y donde se revelará al Marilyn Manson depredador sexual.

"Estoy aquí hoy para hablar de Brian Warner, más conocido por el mundo como Marilyn Manson", explica.

"Habíamos hablado de hacer una escena de sexo simulado, pero una vez que las cámaras estaban rodando, empezó a penetrarme de verdad. Yo nunca había aceptado hacer nada parecido”.

“Soy una actriz profesional, llevo haciendo esto toda mi vida, y nunca había estado en un set tan poco profesional hasta aquel día. Era un completo caos y no me sentía segura. Nadie me cuidaba", declaró Evan Rachel Wood.

Marilyn Manson depredador sexual

Marilyn Manson es aterrador, confiesan sus víctimas.

Su madre, Sara Lynn Moore, quiso formar parte del proyecto para revelar cómo vivió la relación sentimental que su hija inició en 2007 con el famoso cantante, casi dos décadas mayor que ella, y resume su opinión sobre él en tres palabras: "Es un depredador".

Antes de que la madre de Evan Rachel Wood catalogara al cantante Marilyn Manson depredador sexual, fue acusado de encerrar a mujeres en un cuarto insonorizado.

