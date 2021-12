Mamá de Eleazar Gómez justifica violencia de su hijo a Tefy Valenzuela

Nueva polémica se desata en redes sociales luego de que la mamá de Eleazar Gómez justificó la violencia con la que su hijo reaccionó contra su ex novia Tefy Valenzuela quien temió por su vida y tuvo que salir del departamento que compartían para pedir ayuda, pues aparentemente todo sucedió cuando ella se negó a comprometerse con él.

La señora Melissa añadió que seguramente la joven cantante originaria de Perú, lo provocó para que él reaccionara de tal manera ya que aseguró, él no golpea sin motivos.

Recordemos que cuando Eleazar, quien también es cantante, estuvo tras las rejas mientras se llevaba a cabo su proceso legal, su mamá reveló que no podía visitar a su hijo ya que estaba delicada de salud y la noticia la dimos a conocer en La Verdad Noticias.

La mamá de Soraida Gómez, hermana del actor, señaló que no perdonará nunca a Valenzuela por mandar a su hijo a la cárcel pese a que éste ya tenía algunos señalamientos por ser violento con las mujeres.

“Ni como madre ni como nada, yo no puedo perdonar porque no soy Dios. Le quiero cortar… no, mejor no dijo qué le quiero hacer”.

Antes de esto, afirmó que si la golpeó fue por algo pues su hijo no tira golpes por nada y no dudó en ocultar su rencor hacia la joven peruana, ya que además por “su culpa”, atraviesan una difícil situación económica ya que se le exigió a Eleazar una cifra cuantiosa para salir de prisión.

“El día que la conocí no me cayó nada bien, algo traía que no me cayó bien, la vi nomás un rato y con rato me bastó”.