Mamá de Eduardo Yañez confirma maltrato

Luego de que se diera a conocer que la madre de Eduardo Yáñez padeció de diversos maltratos por parte de las personas que la cuidaban, es la misma Doña María Eugenia Luévano quien ha dado su versión de los hechos.

De acuerdo a la charla que tuvo con una publicación, la mamá del histrión reveló:

“me tenían encerrada, me decían que estaba en la cárcel y no me daban de comer; ¡son malos, me dan miedo!”.