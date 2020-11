Mamá de Edith González pasó sus últimos meses de vida sumida en la DEPRESIÓN

Tras la triste muerte de Edith González, su madre, Doña Ofelia Fuentes, pasó sus últimos meses de vida en un asilo para ancianos en Cuernavaca, Morelos donde falleció a los 89 años de edad este 28 de noviembre.

Amigos cercanos a la familia de la actriz de Televisa, revelaron que Doña Ofelia decidió mudarse a la casa de asistencia para poder recuperarse de la trágica muerte de su hija en junio 2019, la cual aún la tenía muy atormentada.

Doña Ofelia Fuentes en el funeral de su hija, Edith González

Edith González perdió la vida el pasado 13 de junio del 2019 tras perder la pelea contra el cáncer de ovario; desde su funeral, su mamá se vio claramente afectada y poco a poco se alejó del ojo público.

La única información de Doña Ofelia provenía de amigos cercanos como la también actriz, Lorena Velázquez, y sus hijos ocasionalmente, pero las revelaciones eran esporádicas y poco alentadoras. Puedes encontrarlas a continuación en La Verdad Noticias.

Los últimos meses de mamá de Edith González

En una entrevista con TVyNovelas, Lorena Velázquez reveló que Doña Ofelia está deprimida y “no se dejaba ayudar”, ni por sus amigos o familiares. Incluso, reveló que intentaba alejarse lo más posible de las personas.

"No quiere nada más que alcanzar a Edith, cuando la gente está así, hay que dejarla que diga y piense como quiera, no la vas a regañar. La muerte de un hijo o hija debe ser lo peor", reveló la actriz.

En abril pasado, Lorena Velázquez volvió a hablar del estado de la señora, quien ya había sido ingresada al asilo de asistencia; aunque sus hijos aseguraron que era por sus “problemitas” para caminar, la actriz dijo que estaba deteriorada mentalmente.

"Van a tratar de quitarle la depresión porque ella no cree que Edith haya muerto. Lo único que te dice es 'bye Lore, Edith ya no me viene a ver, ¿por qué me olvida?'. Para ella no ha muerto. Pobrecita".

"Tengo que estar cerca de ella porque está muy frágil, está muy triste. Tiene un dolor muy profundo y yo tengo que decirle, 'no, no te me apagues, tienes que estar con Constanza, tienes tu hijo, tienes muchas cosas por qué vivir', reveló hace unos meses.

