Mamá de Edith González: "Me quiero ir con mi hija"

Cada vez que se pasa por la muerte de un ser querido, los afectados atraviesan por una etapa de duelo, misma que algunos especialistas en tanatologías aseguran que dura hasta un año como mínimo.

A escasas semanas de la partida de Edith González, es normal que su madre Ofelia Fuentes, siga teniendo mucho dolor por perder a su hija.

La actriz Lorena Velázquez, quien fuera una persona muy cercana a la familia de Edith González, dio una entrevista al programa Venga La Alegría, donde con mucho pesar habló sobre Edith González, y el duelo que lleva la señora Ofelia Fuentes.

Lorena Velázquez, también platicó que las últimas palabras de Ofelia Fuentes para Edith González, fueron que se verían pronto, y que se iría con ella.

"Ella dijo, 'me voy a ir contigo, hijita', se lo dijo en francés. Dijo 'quiero verla por última vez, me voy a ir contigo, hijita'. Cuando llegó conmigo le dije, 'no, Ofe, ni digas'" relató Lorena Velázquez.

La señora Ofelia Fuentes es una mujer muy grande de edad, por lo que Lorena Velázquez ha declarado que, tras la partida de Edith González, se ha mantenido cerca de la familia, para poder velar por ellos.

“Tengo que estar muy cerca de ella porque está muy frágil, muy triste, tiene un dolor muy profundo y yo tengo que decirle: 'no te me apagues, tienes que estar con Constanza, con tu hijo, tienes muchas cosas por qué vivir'", comentó.

Durante la entrevista Lorena Velázquez también platicó de la primera vez que vio a Edith González, cuando era solo una niña, y relató que siempre quiso tener una hija como ella.

No cabe duda que la muerte de Edith González ha dejado mucho dolor en todo México, y ni qué decir del dolor que dejó en su familia, por lo que estaremos al tanto de lo que ocurre con la señora Ofelia Fuentes, Constanza Creel, y toda la familia de Edith González.

