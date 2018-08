Mamá de Diego Boneta llama 'Oportunista y lagartona' a Camila Sodi

Una de las parejas que ha estado entre dimes y diretes; es la que hay entre Diego Boneta y Camila Sodi, esto luego de la fuerte revelación que hubo por parte de una fuente bastante cercana al actor; ya que nos enteramos que la suegra Astrid Boneta no quiere a la nuera, pues la llama oportunista y lagartona.

De acuerdo a los pensamientos de la mamá de Diego Boneta, Camila Sodi solo quiere colgarse de la fama de su hijo.

Después, "hace tres meses organizó una cena romántica en su casa, en la CDMX, y ahí le pidió que fuera su novia"; mencionó una amiga cercana al intérprete de Luis Miguel la serie, a TVnotas.

Camila Sodi se mostró muy emocionada, pues parece ser que ella estaba detrás de Diego Boneta, insinuándole que le hiciera dicha propuesta; al menos así lo dijo la amiga del actor.

Pero... no todo es miel sobre hojuelas, pues ; "doña Astrid Boneta, la mamá de Diego, no está nada conforme con esta relación. Está furiosa y a Camila no la baja de oportunista y lagartona".

Esto luego de insinuar que Diego Boneta es de familia adinerada y ese podría ser el motivo principal para que Camila Sodi se le acerque.