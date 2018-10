Mamá de Demi Lovato revela detalles de su salud tras rehabilitación 

La cantante Demi Lovato hace unos meses tuvo un momento muy inesperado, debido a que la famosa estrella puso su vida en riesgo al sufrir una sobredosis.

Debido a las adicciones con las drogas y el alcohol, Demi Lovato decidió internarse en una clínica de rehabilitación para tratar sus problemas.

Dianna De La Garza quien es la mamá de la famosa cantante Demi Lovato, reveló como se encuentra la salud de la intérprete tras su estancia en la clínica.

"Tiene 90 días y no podría estar más agradecida ni más orgullosa de ella, porque la adicción, por ser una enfermedad, es un trabajo, es muy difícil, no es fácil y no hay atajos”.