Mamá de Christian Nodal se sinceró sobre los tatuajes de su hijo: "me duele"

Mamá Christian Nodal defendió los tatuajes de su hijo

Mamá de Nodal. Foto: Infobae.

Fue por medio de una historia en su cuenta de Instagram que Cristy decidió defender y externar lo que siente acerca de los tatuajes que lleva su hijo, indicando que le duele su cambio, pero que como su madre, le dolería más darle la espalda por ser quien es él, y añadió:

“...sin faltarte al respeto y agradezco el consejo, pero a ti nadie te dice quién ser o que no seas…”

Además, pidió respeto para su hijo, y comentó que si no le gusta el arte de los tatuajes que viene de sus ancestros, entonces sentenció:

“¡Vivir y dejar vivir!”

¿Qué fue lo que le dijeron a Nodal sobre sus tatuajes?

Beli y Nodal. Foto: www.infobae.com

Fue un seguidor del cantante, quien arremetió contra él por sus nuevos tatuajes en la cara, mismos que salieron a la luz el día en el que festejó junto a Belinda el cumpleaños de su madre, ahí se les puede ver disfrazados de catrines, en donde se pueden apreciar dichos elementos cerca de su ojo izquierdo, esto fue lo que dijo el fan:

“¿Qué le pasa a su hijo?, con tatuaje en la cara, hable con él, eso no está bien…”

También, detalló que el cantante no se ve bien con estos dos nuevos tatuajes, pues, están en la cara, y comentó que la culpa es de Belinda, pues, desde que el músico está con ella ya no es el mismo, y enfatizó que no ha sido para bien, por ello, comentó:

“...¡qué lástima!, hable con él, todo lo que sube baja, no siempre se está en la cima.”

