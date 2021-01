Mamá de Christian Nodal se rapa para parecerse a Belinda ¡es igualita!

La relación de Christian Nodal y Belinda se ha vuelto una de las favoritas de los internautas, sin embargo, la polémica ha surgido alrededor de los cantantes tras surgir una comparación entre la cantante de “Sapito” y la mamá del cantante de música mexicana.

Silvia Cristina Nodal Jimenez no se dedica al medio del entretenimiento, pero al compartir su estilo de vida con sus más de 300 mil seguidores en Instagram, ha logrado colocarse entre los influencers favoritos del público.

En dicha red social sorprendió a todos al compartir unas historias en donde aparece muy guapa como siempre, pero con el pelo en un estilo transgresor, después de presumir su larga cabellera, ahora luce un estilo muy corto.

Y es que la madre de Christian Nodal se rapó de un lado de la cabeza, se realizó un corte más contemporáneo, lo que renovó su imagen y confirmó que su belleza quedó intacta.

Comparan a la mamá de Nodal con Belinda.

Puede que por el exterior luce completamente renovada, pero en el interior sigue siendo una madre amorosa por Christian, a quien le dedica tiernas publicaciones en su red social.

"Éxitos siempre y de ahora en adelante donde estés y hagas lo que hagas observa bien todo lo que te rodea, eso te permitirá cada día ser mas perceptivo de tu entorno y captar las verdaderas imágenes y señales que te transmiten. Carácter! Fuerza! Sabiduría! Dios!" “Te amo con toda mi vida mi amor!! tú felicidad es la mía y en tus batallas, en tus aciertos y desaciertos aquí estaré siempre firme y como siempre! para ti mi @nodal”, escribió Cristy Nodal.

¿Belinda y la mamá de Nodal se odian?

Al tener tanto alcance con los fans de su hija, Cristy Nodal se ha tenido que enfrentar a los comentarios malintencionados que aseguraban que el romance de su hijo con Belinda era falso, otros haters hasta comentaron que el cambio de look es para parecerse más a la novia de su famoso hijo.

Pero la mamá de Christian Nodal no se queda callada, e incluso ha respondido a algunos comentarios: “Gracias por el consejo que no pedí. Pero de mi familia me encargo yo, mi hijo tiene 21 años donde sus bases han sido 100% bien cimentadas y donde no se ocupa de nadie para criarlo. Mi hijo tiene su propio criterio y ni yo ni nadie tenemos derecho a opinar ni juzgar su vida”, comentó.

En comentarios de Instagram, incluso ha respondido: “Ni mi hijo, ni mi familia, ni la gente que entra en nuestras vidas son falsas y es humano como cualquiera, no puede ir pisando nubes”.

Como te informamos en La Verdad Noticias, se rumoró que Belinda y doña Cristy no tenían buena relación, pero en noviembre pasado esos rumores se tiraron por la borda con una fiesta para la señora.

Ocurrió el 5 de noviembre y se pudo ver el derroche que hizo Christian Nodal para complacer a su mamá. Enormes arreglos florales, elegante decoración, luces y un escenario musical espectacular fueron parte de la fiesta.

