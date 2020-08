Mamá de Christian Nodal saca las garras por su hijo

Gran polémica ha causado el romance entre Belinda y Christian Nodal pues el público comentó en redes sociales que tal vez se trataría de un truco publicitario ahora que los dos son coaches de ‘La Voz’, aunque la misma cantante confesó en una entrevista exclusiva para TVNotas que esto no es así e incluso la madre del joven ha salido a defenderlos.

“Christian y yo acordamos que no nos enfocaríamos en lo que la gente dice, es algo que estamos viviendo nosotros y créeme que la verdad, ninguno de los dos nos prestaríamos a algo así, lo que estamos viviendo es algo real”, mencionó Belinda.

Belinda y Christian Nodal se han convertido en la pareja del momento.

Doña Silvia defiende a Christian Nodal en Instagram

Pese a esto, los comentarios llegaron hasta las redes sociales de la señora Silvia Cristina, mamá de Cristian Nodal, quien no dudó en defender las decisiones de su hijo.

Mamá de Christian Nodal sale a la defensa de su hijo.

“Gracias por el consejo que NO pedí pero de mi familia me encargo yo, mi hijo tiene 21 años, donde sus bases han sido 100% bien cimentadas y donde no ocupe de nadie para criarlo, mi hijo tiene su propio criterio y ni yo ni nadie tenemos derecho a opinar ni juzgar su vida”, escribió la mamá de Christian Nodal en Instagram.

La mamá de Christian Nodal no dejará que nadie se meta en su vida familiar.

La mamá de Christian Nodal, quien ya conoce a la cantante personalmente, según contó Belinda a la revista TVNotas, también defendió la relación de su hijo y la Princesa del Pop.

“Ni mi hijo, ni mi familia, ni la gente que entra y está en nuestras vidas son falsas; agradezco tu opinión pero aquí en mi cuenta no necesito que debatan si es correcto o incorrecto las decisiones que toma mi hijo… por algo mi cuenta es privada, si se fijan aquí no se ofende, ni mucho menos se debate la vida de mi familia. No se creen tanta irrealidad en sus cabezas”, finalizó la señora Silvia Cristina.

