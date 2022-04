Mamá de Christian Nodal enferma, preocupa el mensaje que envió

Pese a los escándalos, el cantante de música regional se ha destacado por la manera en llevarse con su familia, por ello ha preocupado que la mamá de Christian Nodal dijera que se encuentra delicada de salud.

Christian Nodal sigue cosechando éxitos, pero también polémicas legales y amorosas. Sin embargo, el cantante ha tenido como base el apoyo de su familia, sobre todo el de su mamá.

La mamá de Christian Nodal escribió en sus redes sociales que no la está pasando bien en estos últimos días.

Mamá de Christian Nodal enferma

Preocupa estado de salud de la mamá de Nodal

Cristy Nodal en sus redes sociales dejó entrever que no está muy bien de salud. Fue a través de redes sociales impactó a los fans del cantante y a sus seguidores al hablar sobre su estado de salud.

Además, evidenció que Nodal es un buen hijo y de acuerdo a lo escrito por Cristy Nodal, su hijo siempre está con ella a pesar de que esté muy ocupado, por lo que agradeció que estuviera con ella en estos momentos, pues aseguró que lo necesitaba.

Mensaje de Cristy Nodal

Cristy Nodal no dijo qué tenía, solo que estaba enferma.

Sin decir específicamente qué tenía, la mamá de Nodal reveló que su salud es delicada y espera que mejore.

"No importa que tan ocupado estés, pero siempre haces todo por estar con nosotros en buenas y malas o cuando más te necesitamos, ya más de tres años de lucha, pero hoy si reconozco, que mis fuerzas ya no daban para más, necesitaba de sus abrazos y del gran amor que siempre me dan ustedes mi pequeña familia, @amely.nodal @alonso.nodaal @jgmusical”.

La señora Nodal agregó “pronto también esto pasará y mi salud será más fuerte que nunca #diosesgrande los amo gracias por tanto kisha @nodal".

El mensaje de la mamá de Christian Nodal fue acompañado por una imagen con Nodal, en donde ambos aparecen tomando un descanso. El cantante respondió con un “Te amo kishi, todo va a estar bien”.

