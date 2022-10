Mamá de Britney Spears devastada, le implora a la cantante que le perdone

Las declaraciones de Lynne Spears han conmocionado a los cibernautas.

Ha pasado casi un año desde que Britney Spears recuperó su libertad pero sigue sufriendo por los estragos que le dejó la tutela. Así lo demostró la cantante en una reciente publicación de Instagram, en el cual revela que lo más doloroso es que ningun miembro de su familia se ha disculpado con ella.

“Debe parecer que me cuesta mucho dejar todo atrás, pero para mí el verdadero problema es que mi familia hasta el día de hoy no tiene conciencia alguna y realmente creen en sus mentes que no han hecho nada malo en absoluto, ¿podrían al menos responsabilizarse de sus actos y reconocer que me hicieron daño?”, se lee en el mensaje de Instagram.

"La Princesa del Pop" continúa muy dolida por el trato recibido de su familia en la última década.

Asimismo, la cantante, quien acaba de regresar a la música de la mano de Elton John, aseguró que una disculpa por parte de ellos le ayudaría a cerrar este doloroso ciclo pero que no cree que esto llegue a ocurrir, por lo que se ha visto obligada a trabajar en ser más fuerte cada día.

“Sinceramente me sorprende que cada día de mi vida, incluso después de saber lo que me hicieron, sigan actuando como si estuviera bien… Su reacción demuestra que no tengo una familia que me valore o respete en absoluto, eso es lo más duro para mí y por mucho que los quisiera, es algo que probablemente nunca podré superar”, añadió Britney Spears.

Lynne Spears se disculpa vía Instagram

Lynne Spears tiene las intenciones de arreglar las diferencias con su hija.

Dicha publicación en Instagram que hoy ha sido eliminada fue comentada por la madre de “La Princesa Del Pop”, quien aseguró tener conocimiento del sufrimiento de su hija y que lamentaba haberle hecho daño. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que le pidió que la desbloqueara para poder contactarse con ella.

“¡Siento muchísimo tu dolor! Lo he sentido durante años, te quiero mucho y te extraño. ¡Por favor, desbloquéame para que pueda hablar contigo en persona! ¡Britney, en el fondo sabes lo mucho que te quiero y lo que te extraño! Me disculpo por todo lo que te haya hecho daño!”, escribió Lynne Spears.

¿Qué ha sido de la vida de Britney Spears?

La cantante pasó los últimos 13 años intentando librarse de la abusiva tutela de su padre.

Desde que se anuló la tutela de 14 años a cargo de su padre en noviembre del 2021, Britney Spears intenta recuperar su vida al lado de Sam Asghari, con quien se ha comprometido y quien la apoya incondicionalmente en su regreso paulatino a la música.

