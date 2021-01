Mamá de Billie Eilish hizo una aparición en la serie Friends

Los internautas descubrieron que la mamá de Billie Eilish, Maggie Baird, tuvo un campo en un episodio de Friends.

El episodio en cuestión es 'En el que Joey pierde su seguro' de la sexta temporada, que se lanzó en 1999, dos años antes de que naciera Billie.

Maggie, la mamá de Billie Eilish, interpreta a la 'directora de casting número dos' en el episodio, también conocida como la mujer que le pide a Joey que recoja la comida para mascotas.

Este es solo uno de los muchos programas importantes en los que ha aparecido el actor, incluidos Curb Your Enthusiasm, The X-Files, The West Wing y Six Feet Under.

Claramente, pasó su talento teatral y creativo a su hija Billie, o Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, para usar su nombre completo.

Billie Eilish, una estrella en ascenso

La joven de 19 años ya tiene cinco Grammys y dos Guinness World Records a su nombre; sin embargo, ella amenazó en broma con no lanzar su nuevo álbum si la gente no dejaba de sacar el culo de su cabello.

La cantautora lleva el pelo negro con raíces verdes brillantes desde el verano de 2019, pero parece que no todo el mundo es fanático del colorido.

En el pasado, la famosa cantante ha respondido a las críticas de sus seguidores de las redes sociales sobre su barnet, diciendo a uno: "Este es el período más largo que he tenido el mismo color de cabello desde que tenía 13 años y eso es sobre estabilidad mental y crecimiento, déjame en paz".

Pero el mes pasado, Eilish dijo en Instagram Live: "Deja de burlarte de mí, Dios mío.

“Te estoy haciendo un maldito álbum. No lo apagaré si sigues burlándote de mi cabello. Cállate."

La familia de Billie Eilish está llena de talento.

También reveló que cambiará su cabello después del lanzamiento de su próximo documental T he World's A Little Blurry. Ella agregó: "Lo cambiaré después de que salga el documental; será el final de una era. Les daré una nueva era.

"Tengo anuncios que hacer. Tengo algunas cosas que sacar”.

“De todos modos, no importa. Déjame en paz, déjame vivir con mi maldito cabello que he tenido durante demasiado tiempo”, aseguró

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, el documental ofrecerá a los fanáticos la oportunidad de ver detrás de escena cómo la cantante adolescente grabó el 'álbum que cambió su vida'.

