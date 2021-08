Mamá de Belinda revela su estado de salud tras cuadro agravado por COVID-19.

Durante este fin de semana Belinda Shüll, madre de Belinda Peregrín y quien se encuentra en Europa, hizo públicas una serie de reflexiones mediante su cuenta de Instagram en relación a su cuadro agravado por COVID-19, misma que ocasionó que requiriera oxígeno para poder recuperarse.

“Hoy me despido del oxígeno, de las inyecciones, de los medicamentos. Mi hoy es un renacer”, señaló la madre de la cantante. “En este nuevo comienzo, amo la vida más que nunca, es una segunda oportunidad que la vida me regaló y sé que nunca me rendí”, agregó.

“Gracias Dios porque me diste la fuerza para recuperarme y me diste tu luz, compañía y protección” escribió. “Y una vez que la tormenta termine, no recordarás como lo lograste, cómo sobreviviste aunque una cosa sí es segura, cuando salgas de esta tormenta, no serás la misma persona que entro en ella”, sentenció Belinda Shüll.

¿Qué dijo Belinda sobre la recuperación de su mamá?

La Verdad Noticias informa que, al momento, ni Ignacio ni Belinda, sus hijos han emitido comentarios. Sin embargo, la familia de la intérprete de “Ángel” vivió momentos de tensión debido a que la mamá de Belinda tuvo que ser hospitalizada de emergencia al presentar bajos niveles de oxigenación; uno de los signos de alerta del virus.

Afortunadamente, luego de unas semanas, Shüll Moreno reapareció compartiendo un emotivo mensaje desde su cuenta en Instagram en el que afirmó nunca haberse rendido, admeás detalló que desde el sábado le dijo adiós al oxígeno por la enfermedad.

Beli confirmó la noticia de su madre en redes sociales

La pareja de Christian Nodal confirmó la noticia del contagio de su madre a través de redes sociales al responder un mensaje que ésta le envió por su cumpleaños. Belinda y Nodal derrocharon amor en Disney por el cumple de la cantante, sin embargo, Beli no pudo estar acompañada de su mamá debido al delicado estado de salud que presentaba entonces.

“Hubiera dado lo que fuera por viajar contigo y estar juntas este día tan especial, lamentablemente no puedo por una dificultad de salud, pero superando este momento tan difícil celebraremos juntos. Te amo”, compartió la madre de Belinda.

